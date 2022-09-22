Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в октябре

АТОР: отдых в Абхазии в октябре обойдется в 46,3 тысячи рублей

Самой доступной страной для отдыха в октябре стала Абхазия. Ценовой рейтинг популярных пляжных направлений составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики АТОР изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные туры на популярные курорты с 1 по 7 октября. Бюджетнее всего обойдется путешествие в Абхазию — стоимость начинается от 46,3 тысячи рублей на двоих. На втором по доступности месте Сочи — отдых в двухзвездочной гостинице обойдется в 56,5 тысячи рублей.

На третьей строчке расположилась Турция — стоимость поездки в октябре начинается от 112 тысяч рублей. Отдохнуть в ОАЭ выйдет чуть дороже, от 120 тысяч рублей (на базе завтраков). Еще выше по цене предложения в Египте и на Шри-Ланке — от 144 и 150 тысяч рублей соответственно.

Ранее в сентябре стало известно о том, что больше всего россияне хотели бы отправиться осенью в Турцию, ОАЭ и Таиланд — именно в эти три страны туристы активнее всего ищут авиабилеты. Далее по востребованности следуют Египет и Израиль.