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Цель универсального пособия для семей с низкими доходами разъяснили

Депутат Бессараб: универсальное пособие для семей с низкими доходами уравняет поддержку

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Универсальное пособие для семей с низкими доходами необходимо, чтобы они получали равную помощь от государства, предположила в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России с 1 января 2023 года введут универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит несколько действующих выплат.

На сегодняшний момент в России существует несколько уровней помощи семьям с детьми, которые отличаются по возрасту ребенка и по критериям нуждаемости, отметила Бессараб. Так, беременная женщина получает один уровень поддержки, с ребенком от 0 до 3 лет — другой, от 3 до 7 — третий, и от 7 до 18 — четвертый.

«Но, например, до 3 лет — это уровень, где два прожиточных минимума на каждого члена семьи. Уже последующие уровни в критериях нуждаемости — это один прожиточный минимум на каждого члена семьи. Если семья не подпадает под эти критерии, соответственно, она не считается нуждающейся», — обратила внимание депутат.

Таким образом, с ее слов, нуждающиеся семьи, которые подпадают под необходимые критерии, получают разные пособия. В частности, пособия на ребенка от 7 лет до 18 лет выплачиваются в размере от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте, а другие пособия — в размере одного прожиточного минимума, независимо от того, какой уровень доходности у семьи.

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«То есть, если при предоставлении 50 процентов прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте семья не выходит на прожиточный минимум, тогда теоретически могут предоставить 75 процентов, но, если при расчете и это не позволяет семье выйти на прожиточный минимум, тогда предоставляют 100 процентов — только в этом случае, а другим семьям по другим возрастным категориям сразу непосредственно предоставляется 100 процентов прожиточного минимума», — уточнила Бессараб.

По ее мнению, критерии должны быть выравнены, а универсальное пособие необходимо для того, чтобы семьи с детьми получали равную помощь и располагали равными возможностями.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, что при сокращении россияне должны получить зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за дни неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка.

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Екатерина Смирная
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