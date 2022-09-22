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Пушилин заявил о группировке серьезных сил ВСУ на севере ДНР

Пушилин: ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, возможно контрнаступление

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали значительные силы на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Ситуация на севере <...> крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — указал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил об обстреле ВСУ центра Донецка иностранным оружием. «По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155-миллиметрового калибра. Предположительно, это опять же самоходная гаубица французская Caesar», — заявил он.

До этого украинские военные обстреляли район городской администрации. Кроме того, также были зафиксированы удары во вход здания Крытого рынка.

Марина Совина
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