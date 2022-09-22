В ДНР сообщили об обстреле Донецка французским оружием

Глава ДНР Пушилин заявил об обстреле ВСУ центра Донецка из французских гаубиц Caesar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка иностранным оружием. Подробности об атаке сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155-миллиметрового калибра. Предположительно, это опять же самоходная гаубица французская Caesar», — заявил он.

Также сообщается, что в результате атаки на город есть погибшие и раненые.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли район городской администрации. Кроме того, также были зафиксированы удары во вход здания Крытого рынка.