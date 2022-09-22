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В ДНР сообщили об обстреле Донецка французским оружием

Глава ДНР Пушилин заявил об обстреле ВСУ центра Донецка из французских гаубиц Caesar

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка иностранным оружием. Подробности об атаке сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155-миллиметрового калибра. Предположительно, это опять же самоходная гаубица французская Caesar», — заявил он.

Также сообщается, что в результате атаки на город есть погибшие и раненые.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли район городской администрации. Кроме того, также были зафиксированы удары во вход здания Крытого рынка.

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Алевтина Запольская
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