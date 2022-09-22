Медведев ответил на угрозу удара по Крыму словами о гиперзвуковых ракетах

Медведев ответил на угрозу про удар НАТО по Крыму словами о гиперзвуковых ракетах

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил словами о гиперзвуковых ракетах на угрозы удара НАТО по Крыму. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — написал Медведев.

По его словам, власти западных стран и всем жителям стран НАТО надо понять, что Россия выбрала свой путь и «обратной дороги нет».