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Медведев ответил на угрозу удара по Крыму словами о гиперзвуковых ракетах

Медведев ответил на угрозу про удар НАТО по Крыму словами о гиперзвуковых ракетах

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил словами о гиперзвуковых ракетах на угрозы удара НАТО по Крыму. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — написал Медведев.

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По его словам, власти западных стран и всем жителям стран НАТО надо понять, что Россия выбрала свой путь и «обратной дороги нет».

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Анастасия Шейкина
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