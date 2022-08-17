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В Госдуме ответили на угрозы Киева разрушить Крымский мост

Белик заявил, что у Киева не хватит сил воплотить идею о разрушении Крымского моста

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Навязчивая идея уничтожить Крымский мост давно не дает покоя властям Киева, однако сил воплотить ее у руководства Украины не хватит. Так на подобные угрозы ответил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, передает News.ru.

По его словам, Крымский мост является не только стратегическим объектом, но и символом воссоединения республики с Россией. «Поэтому для потерявшего разум украинского политикума даже просто заявления о посягательстве на безопасность Крымского моста — это возможность хоть как-то приподняться над собственной безнадежностью и бессилием», — подчеркнул Белик.

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Он добавил, что мост надежно защищен несколькими линиями противоракетной обороны, силами спецслужб, а также правоохранительных органов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о намерении Киева разрушить Крымский мост. Подоляк назвал мост «законной военной целью». Однако, каким именно образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар, чиновник не уточнил.

Позже первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Украина попробует разрушить Крымский мост, то российский ответ будет настолько страшным, что его трудно описать.

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Сергей Истомин
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