«Ростех» нарастит производство военной техники

«Ростех» нарастит производственные мощности по выпуску военной техники

Госкорпорация «Ростех», на предприятия которой приходится 40 процентов всего гособоронзаказа, нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией. Об этом сообщили в госкорпорации, передает РИА Новости.

В «Ростехе» отметили, что на госкорпорацию, которая обеспечивает Вооруженные силы России современным вооружением, военной и специальной техникой, возложена большая ответственность. В условиях объявленной частичной мобилизации эта ответственность стала выше.

«Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем», — отметили в сообщении.

Предприятия «Ростеха» выпускают бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства связи, радиоэлектронной борьбы, разведки, а также самолеты и вертолеты. В госкорпорации добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине специалисты взаимодействуют с Минобороны России.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что работа оборонно-промышленного комплекса России изменится. По его словам, войска необходимо насыщать реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и квадрокоптерами.