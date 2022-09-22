В США начали искать специалиста по санкциям

Bloomberg заявил о поиске Минфином США специалиста по санкциям

Спустя два десятилетия после того, как Минфин США начал все больше полагаться на санкции для оказания давления на противников по всему миру, министерство начало искать специалиста, который должен убедиться, что эти меры работают так, как они должны. На соответствующую вакансию обратило внимание агентство Bloomberg.

Консультант должен будет оценивать для ведомства влияние санкций на фискальную и денежно-кредитную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику и другое. За работу будут платить 150 тысяч долларов в год, но требуется допуск к секретной информации. Успешный кандидат возглавит недавно созданную группу экономического анализа.

Одна из задач эксперта будет заключаться в том, чтобы избежать крупных экономических потрясений, подобных тому, который обрушился на мировой рынок алюминия в 2018 году после того, как США ввели санкции протий компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Необходимость в таком специалисте, отмечает агентство, обусловлена стремлением Вашингтона ограничить непреднамеренные последствия экономических санкций, учитывая их более широкое применение и растущую сложность. «Чего мы не хотим, так это того, чтобы кто-то просто печатал 460-страничные научные статьи», — заметил советник заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекс Паретс.

США использовали санкции как инструмент давления в разных ситуациях: от борьбы с наркоторговцами и нарушением прав человека до наказания Северной Кореи за ее ядерную программу и сдерживания России. За годы санкции стали еще более сложными, поскольку их цели стали более масштабными. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов в настоящее время управляет как минимум 37 отдельными санкционными программами, речь идет о 12 тысячах физических и юридических лиц.