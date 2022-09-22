Стало известно о подготовке СБУ покушения на главу Запорожской области

Задержанный житель Мелитополя сообщил о подготовке СБУ покушения на Балицкого

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом стало известно из рассказа задержанного жителя Мелитополя Максима Иванова. Его слова приводит РИА Новости.

Как он утверждает, к совершению преступления привлекались обычные граждане. Задержанный заявил, что получал обращения с требованием собирать информацию по передвижениям и месту жительства Балицкого от анонимного человека в Telegram.

«Он (анонимный куратор — прим. «Ленты.ру») сначала предложил расклеивать листовки, но от него я не расклеивал. Ему я только передавал координаты. В совокупности он переслал за переданные координаты три тысячи гривен. После он радикально настроенно просил координаты и фото дома Евгения Балицкого, он за это отправил мне еще 1,4 тысячи», — сообщил Иванов.

После аноним захотел узнать, на каких автомобилях ездит глава администрации региона и по какими маршрутам.

«Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого (...) и это могло быть связано с референдумом, который тогда говорили, что будет 11 сентября», — отметил задержанный.

Ранее глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что СБУ готовила на нее покушение. Несколько человек было задержано.