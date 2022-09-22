Сестра британского наемника раскрыла эмоции после его возвращения домой из плена

Sky News: освобожденный Россией британский наемник Пиннер воссоединился с семьей

Британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни и освобожденный Россией, воссоединился с семьей. Об этом сообщает Sky News.

В беседе с телеканалом его сестра Кассандра раскрыла эмоции от возвращения брата домой. По ее словам, это событие сблизило семью гораздо больше, чем пандемия COVID-19.

В свою очередь британская некоммерческая организация Presidium Network заявила, что все освобожденные из плена иностранцы вернулись в Британию и «с нетерпением ждут нормальной жизни со своими семьями после этого ужасного испытания».

Ранее стало известно, что Россия освободила нескольких иностранных наемников. В их числе были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. В ДНР их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц и приговорили к смертной казни.

В июне первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявлял, что Пиннер, Аслин и Брагим, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.