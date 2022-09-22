Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сестра британского наемника раскрыла эмоции после его возвращения домой из плена

Sky News: освобожденный Россией британский наемник Пиннер воссоединился с семьей

Кадр: Sky News

Британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни и освобожденный Россией, воссоединился с семьей. Об этом сообщает Sky News.

В беседе с телеканалом его сестра Кассандра раскрыла эмоции от возвращения брата домой. По ее словам, это событие сблизило семью гораздо больше, чем пандемия COVID-19.

В свою очередь британская некоммерческая организация Presidium Network заявила, что все освобожденные из плена иностранцы вернулись в Британию и «с нетерпением ждут нормальной жизни со своими семьями после этого ужасного испытания».

Ранее стало известно, что Россия освободила нескольких иностранных наемников. В их числе были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. В ДНР их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц и приговорили к смертной казни.

В июне первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявлял, что Пиннер, Аслин и Брагим, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на информацию о планах мобилизовать миллион человек
11-летний мальчик сделал модную стрижку в салоне и подхватил опасную инфекцию
Девятилетний мальчик поймал на удочку 146-киллограммовую акулу
Европа собралась ограничить поставки в Россию гражданских технологий
В ДНР предрекли усложнение обмена пленными после проведения референдумов
В России собрались ввести акциз на газировку
Блогер разбил машину ради новой функции iPhone
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
Продюсеры «бондианы» рассказали об условии для исполнения роли агента 007
В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.