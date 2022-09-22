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Косметолог раскрыла простой способ отсрочить старение кожи

Блогерша Сейдж Уилки: очищение и увлажнение кожи отсрочивают ее старение

Фото: Shutterstock

Блогерша Сейдж Уилки из Юты, США, раскрыла простой способ отсрочить старение кожи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам косметолога, чтобы с годами не утратить привлекательную внешность, необязательно придерживаться сложного многоступенчатого ухода. Так, она отметила, что для сохранения красоты установила следующий распорядок. В первую очередь специалистка тщательно очищает кожный покров. Затем она обильно его увлажняет, в том числе нанося специальный спрей на шею. В завершение Уилки применяет солнцезащитный крем.

«Не каждый может выполнять 30-шаговую процедуру по уходу за кожей каждое утро. Я определенно не из таких людей», — заявила американка.

Ранее в сентябре дерматолог Эллен Гендлер назвала способы, которые помогут обрести «фарфоровую» кожу. По словам эксперта, антивозрастной уход следует начинать по достижении 20 лет, чтобы с возрастом сохранить моложавую внешность. Она посоветовала использовать солнцезащитный крем, антиоксиданты и ретиноиды.

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Алина Гостева
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