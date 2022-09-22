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Среда обитания

Спасение человечества увидели в перестройке городов

В ZSL призвали перестроить города, чтобы спасти человечество от климатического кризиса
СюжетЛесные пожары:

Фото: Scott Blake / Unsplash

Спасение человечества от худших последствий климатического кризиса ученые увидели в перестройке городов. Представители международной природоохранной благотворительной организации «Зоологическое общество Лондона» (ZSL) призвали произвести перепланировку населенных пунктов с учетом создания природных территорий. Текст исследования опубликован на сайте ZSL.

По словам специалистов, восстановление биоразнообразия способно защитить городских жителей от аномальной жары, лесных пожаров, наводнений и прочих катаклизмов. Исследователи предлагают оставлять больше нетронутых территорий в парках, на кладбищах, вдоль железных дорог и отдать под природные зоны территории бывших промышленных объектов. Кроме того, эксперты потребовали освободить реки от труб, в которые они были заключены, и дать их берегам покрыться растительностью, а также убрать мешающие перемещению рыб барьеры.

Жители городов тоже могут внести посильный вклад в спасение от последствий глобального потепления — им предложили оставить дикими часть собственных садов, избегая использования искусственных газонов и пестицидов.

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По словам ведущего автора исследования и эксперта по климату и биоразнообразию в Институте зоологии ZSL доктора Натали Петторелли, взаимосвязь климатического кризиса с потерей природы в настоящее время широко признана, и перепрофилирование городов стало распространенным способом для решения проблемы. В 2022 году после 400-летнего отсутствия в лесном вольере в Энфилде на севере Лондона вновь поселились евразийские бобры — они восстанавливают свою естественную среду обитания. Ожидается, что за счет этого может снизиться риск наводнений в городе.

Подобные нововведения в мегаполисах благотворно сказываются на психическом здоровье, так как дают жителям возможность взаимодействовать с природой, поясняют исследователи. По прогнозам ученых, к 2050 году большинство населения Земли, скорее всего, будет жить в городах. В связи с этим создание природных территорий положительно отразится на человеческой популяции.

Нина Ташевская
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