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В Совфеде предложили сократить перечень болезней для отсрочки

Сенатор Ковитиди призвала сократить список болезней, по которым дают отсрочку
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Совфеде предложили сократить список болезней, по которым дается отсрочка от призыва на военную службу. С таким предложением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ее слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

Она считает, что необходимо обновить критерии годности к военной службе и исключить из них ряд заболеваний, по которым призывник признается негодным. Так, от службы на данный момент освобождаются граждане с плоскостопием и сколиозом, отметила сенатор.

Ковитиди уточнила, что перечень заболеваний необходимо сократить из-за того, что в России нужно увеличить резерв годных к службе молодых людей.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

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Никита Абрамов
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