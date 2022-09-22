Россиянам назвали способ преодоления стресса на фоне мобилизации

Психолог Жавнеров: анализ возможных исходов событий поможет справиться со стрессом

Психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров назвал способ, как справиться со стрессом на фоне мобилизации. Его слова приводит издание Ura.ru.

Он рассказал, что паники удастся избежать, если проанализировать все возможные исходы событий. Он пояснил, что при возникновении какой-либо неопределенности, человек начинает представлять исключительно негативные сценарии развития событий. «Человек тревожится и начинает верить в них. Чтобы спокойнее относиться к будущему, нужно определить направления, за которые переживаешь, и расписать, как в кино, все возможные сценарии развития событий, начиная от самого плохого до самого идеального», — посоветовал Жавнеров.

В качестве примера, он привел случай своего клиента, опасавшегося призыва. Они вместе попробовали предложенный специалистом метод по преодолению стресса и рассмотрели различные варианты дальнейших перспектив. «Первый — ему придет повестка, он пройдет медкомиссию, его отправят в зону боевых действий. Второй — он пройдет комиссию, но зачислят в штаб в 100 километрах от этой зоны. Пишем все, даже те сценарии, где не примут по здоровью. Или придет в военкомат, а набор закончили. В конце концов, не придет повестка или придет письмо с призывом добровольного характера», — поделился Жавнеров.

По словам психолога, такой способ помогает сместить фокус с самого неприятного сценария и увидеть альтернативу. Это помогает успокоиться и более адекватно относиться к ситуации, подытожил он.

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