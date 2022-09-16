Психолог перечислила признаки начинающейся депрессии

Психолог Ахмерова: апатия и потеря аппетита могут быть признаками начинающейся депрессии

Начинающаяся депрессия имеет ряд характерных признаков, к которым, среди прочего, относятся необоснованная апатия и потеря аппетита, сообщила клинический психолог Иркям Ахмерова. Эти и другие тревожные симптомы ментального нездоровья она перечислила в беседе с RT.

По словам специалистки, депрессия на ранних этапах сопровождается рядом перемен в поведении. Это могут быть беспричинная повышенная тревожность или апатия, которая не проходит в течение пары недель, ухудшение аппетита, длительное уныние.

Ахмерова добавила, что из-за депрессивного расстройства также может нарушаться сон, человеку становится сложно общаться с другими людьми, его перестают радовать вещи, которые раньше приносили удовольствие. Все эти симптомы являются поводом обратиться за профессиональной помощью.

В заключение психолог напомнила о несложных правилах профилактики ментального нездоровья. Снизить риск заболеть депрессией, по ее мнению, могут регулярные физические нагрузки, качественный ночной сон не менее семи-восьми часов в сутки и разнообразный рацион питания, в котором обязательно присутствуют овощи и фрукты.

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