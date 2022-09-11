Психотерапевт поделился способами борьбы с осенней хандрой

Психотерапевт Фомин посоветовал сменить место жительства, чтобы побороть осеннюю хандру

Чтобы побороть осеннюю хандру, можно сменить место жительства и переехать в более солнечный регион, а также создать летнюю атмосферу дома. Такими способами борьбы с этим неприятным явлением поделился врач-психотерапевт Евгений Фомин, передает «Вечерняя Москва».

Появление осенней хандры, по словам специалиста, связано с окончанием летнего сезона, который люди обычно воспринимают как праздник. «Окончание любого праздника приводит к негативным эмоциям, и период эйфории сменяется дисфорией — раздражительной слабостью», — объяснил Фомин.

Кроме того, на психологическое состояние влияет ухудшение погоды.

Чтобы побороть осеннюю хандру, психотерапевт советует сменить место жительства и переехать в более солнечный регион страны, чтобы продлить количество ясных дней. Если такой возможности нет, то можно попробовать продлить лето дома и устроить перестановку, чтобы улучшить настроение.

Также хорошо помогают новые хобби и занятия, которые доставляют человеку удовольствие. Еще один способ отвлечься от грусти помогает постановка новых целей. «Например, получить второе высшее образование. С учетом того, что второе образование люди чаще всего выбирают сами, процесс обучения будет доставлять удовольствие», — отметил Фомин.

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