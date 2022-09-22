Звезда «Классного мюзикла» купила дом на Голливудских холмах

Актриса и певица Эшли Тисдейл купила особняк на Голливудских холмах

Актриса и певица Эшли Тисдейл, известная по роли Шарпей Эванс в серии фильмов «Классный мюзикл», купила дом в знаменитом районе Лос-Анджелеса — на Голливудских холмах. Об этом сообщает Dirt.

Сумма сделки составила 6,2 миллиона долларов (около 377,4 миллиона рублей). Изначально наследница компании Johnson & Johnson Джейми Джонсон, продавшая особняк Тисдейл, рассчитывала получить большую прибыль, однако согласилась на условия звезды. Джонсон владела объектом пять лет и приобрела его за 3,3 миллиона долларов. За время своего пребывания в доме она провела в нем ремонт.

Интерьер особняка 1948 года постройки выполнен преимущественно в светлых тонах. Среди особенностей объекта риелторы выделили стеклянные раздвижные двери, благодаря которым в дом проникает много света, потолки с балками, а также ванную комнату, при декоре которой был использован золотой мрамор.

В особняке площадью 382,2 квадратных метра есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также гардеробная, кухня, столовая и домашний кинотеатр. Для гостей предусмотрен отдельный дом со спальней.

На территории участка площадью 0,15 гектара растет сад в японском стиле, а также огород. Кроме того, здесь есть бассейн, скрытый за живой изгородью, и внутренний дворик для отдыха на свежем воздухе.

В августе режиссер Крис Нолан расширил свои владения на Голливудских холмах за счет соседей. Он купил дом, находящийся прямо за его участком, за 2,2 миллиона долларов.