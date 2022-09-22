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Президент Турции призвал Запад «говорить» с Путиным

Эрдоган: мировые лидеры должны «говорить» с Путиным, чтобы «открыть двери мира»

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мировые лидеры должны «говорить» с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «открыть двери мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган считает, что ООН не смогли «положить конец войне и остановить кровопролитие», а также найти решение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате войны.

«Усилия генерального секретаря Организации Объединенных Наций по созданию зернового коридора восстановили некоторое доверие к организации, но нет сомнений в том, что необходимо приложить больше усилий для прекращения войны», — заявил турецкий президент.

По словам Эрдогана, «это процесс, который требует совместных усилий всех мировых лидеров, а не только его».

«Каждый, кто имеет более или менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь. То же самое с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Иначе проявление совершенно разных негативных подходов к этим лидерам не принесет ожидаемого результата», — сказал глава турецкого государства.

Ранее турецкий лидер выразил желание провести еще один телефонный разговор с Путиным.

Татьяна Антоненко
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