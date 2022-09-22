Глава Еврокомиссии рассказала о потере России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о потере Россией главного рынка энергоресурсов в лице ЕС

Россия теряет свой главный рынок энергоресурсов — Европейский союз, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

Европа уже отказалась от закупок российского угля и сократила импорт нефти, а также на 75 процентов снизилась зависимость от российского газа, рассказала глава ЕК. Она поблагодарила «друзей из США», которые помогли восполнить нехватку ресурсов. «Мое соглашение с президентом [США Джо] Байденом действительно работает, сжиженный природный газ поступает из США в Европу», — добавила фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что Европу ждет трудная зима из-за прекращения закупок российских энергоресурсов, но «мы знаем, за что платим такую цену». «Это вопрос противостояния демократии и автократии. И я глубоко убеждена, что демократия возобладает», — сказала она.

Фон дер Ляйен пообещала «упорно работать» над снижением зависимости от российских энергоносителей и подчеркнула, что газохранилища в ЕС уже заполнены на 86 процентов.

Ранее глава ЕК заявляла, что Европе удалось диверсифицировать поставки топлива и частично отказаться от импорта из России, но Москве по-прежнему удается «активно манипулировать» европейским энергорынком, поддерживая цены на газ высокими. Поэтому она анонсировала установление «более репрезентативной эталонной» цены газа вместо бенчмарка на хабе TTF.

По оценкам российского правительства, уровень снижения экспорта российского газа в Европу в 2022 году составит 50 миллиардов кубометров. По итогам 2021 года общий объем поставок с учетом СПГ превышал 150 миллиардов кубометров.