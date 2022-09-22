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Кремль ответил на вопрос о разговоре с Эрдоганом в графике Путина

Пресс-секретарь Песков заявил, что в графике Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В графике президента России Владимира Путина в настоящее время нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока в графике нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

При этом ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил, что Эрдоган в ближайшие дни поговорит с российским президентом по телефону.

22 сентября турецкий лидер заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал «важным шагом для прекращения войны». Решение об обмене при посредничестве Турции Эрдоган, по его словам, принял в ходе дипломатической переписки с президентом России. «Мы продолжим наши усилия по достижению мира и стабильности в будущем», — подчеркнул он.

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Сергей Истомин
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