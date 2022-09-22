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Захарова заявила о провале попыток Запада изолировать Россию

Захарова: количество встреч Лаврова в ООН говорит о провале попыток Запада изолировать РФ
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что количество встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на провал попыток Запада изолировать РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Изоляция у нас марафонно проходит, у нас уже выражение такое. Не успеваем менять флаги на столе наших гостей, партнеров, друзей, которые приходят с переговорами. (...) Вся эта история с изоляцией, с запретом на фотографии, она провалилась полностью давно, и Генассамблея [ООН] стала еще одним подтверждением», — подчеркнула она.

По ее словам, переговоры проходят в различных форматах, как в двусторонних, так и в многосторонних.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада стали стороной конфликта на Украине. По словам российского министра, вооруженным силам России и республик Донбасса противостоит не только украинская армия, но и военная машина коллективного Запада. Он также отметил, что западные страны напрямую вовлечены в российско-украинский конфликт.

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Марина Совина
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