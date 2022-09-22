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Брянский заповедник показал старые фотографии из уже заброшенных деревень

Заповедник «Брянский лес» показал старые фотографии из местных заброшенных деревень

Фото: страница «Заповедник Брянский лес» во «ВКонтакте»

Федеральный заповедник «Брянский лес» показал старые черно-белые фотографии, найденные в ранее заброшенных окрестных деревнях. Снимки опубликованы в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

В окрестностях заповедника было несколько деревень — Смелиж, Непорень, Старое Ямное, Красная Слобода, Чухраи, Денисовка, Герасимовка. Из каждой дошли несколько старых фотографий, запечатлевших повседневную жизнь простых людей из середины и второй половины XX века. Всего заповедник предоставил 40 фотографий.

Фото: страница «Заповедник Брянский лес» во «ВКонтакте»

В заповеднике уточнили, что фотографии были в очень плохом состоянии — на них повлияли не только время, но еще и вода, и холод. Сотрудники «Брянского леса» восстановили снимки.

Ранее сообщалось, что в Камчатской краевой библиотеке открылась персональная выставка камчатского фотографа Василия Гуменюка «Звуки Севера». На выставке представлены кадры из жизни оленеводов села Ачайваям, обрядовые праздники, пейзажные фотографии. На таком снимке можно подробно рассмотреть все детали одежды, орнамент, создается эффект присутствия.

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Сергей Истомин
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