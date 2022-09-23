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Эстония решила увеличить ежегодный призыв в армию

Эстония решила увеличить ежегодный призыв в армию до четырех тысяч человек

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Эстонии решило увеличить ежегодный призыв в армию минимум до 4000 человек к 2026 году, чтобы улучшить военный потенциал страны. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что рост числа призывников будет осуществляться поэтапно. В 2022 году к службе будут привлечены 3,5 тысячи человек, в 2024 — уже 3,8 тысячи, а к 2026 году общая численность призыва возрастет минимум до 4000.

Решение об увеличении числа военнослужащих было принято из-за необходимости подготовить части в для развития военного потенциала. Укрупнение контингента «учтено и в инфраструктурных планах» ведомства, общая сумма затрат на расширение программы призыва (пособия, питание и возмещение транспортных расходов) составит около 26,9 миллиона евро в год, отметили в Минобороны республики.

В июне власти Польши решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять «российской угрозе» в случае необходимости.

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Виктория Кондратьева
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