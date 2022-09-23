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В Австрии заявили о росте стоимости отопления в среднем на 50 процентов

Kleine Zeitung: в Австрии стоимость отопления вырастет в среднем на 50 процентов

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Стоимость отопления вырастет в среднем на 50 процентов в Австрии в 2022 году, пишет газета Kleine Zeitung.

По данным издания, стоимость центрального отопления в Вене с осени удвоится. Кроме того, в текущем году цена за услугу возрастет для 100 тысяч домохозяйств в федеральной земле Штирия. Ожидается, что скачек цен составит до 65 процентов.

Представитель основного поставщика энергии в федеральной земле Каринтия, компании Kelag Energie & Wärme, заявил, что потребители увидят в платежных документах цену на 20-40 процентов выше, чем в 2021 году.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен уточнил, что страна «переживет зиму» на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе, но «топить, возможно, придется меньше».

Ранее сообщалось, что австрийские промышленные предприятия оказались в кризисной ситуации из-за десятикратного роста цен на газ после отказа от российского топлива, выбраться из которой можно только при масштабной помощи государства.

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Марина Совина
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