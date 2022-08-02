Европейская страна сократила зависимость от газа из России

В Австрии заявили, что снизили зависимость от газа из России на 30%, до менее чем 50%

Австрия добилась успеха в сокращении зависимости от российского газа — показатель снизился на 30 процентов, до менее чем 50 процентов, сообщила министр окружающей среды страны Леоноре Гевесслер. Ее слова передает Reuters. Ранее Австрия была одной из самых зависимых от топлива из России стран Европы.

Также государство активно наращивает запасы топлива в хранилищах в преддверии зимы. «Мы уже накопили более 50 из 76 необходимых тераватт-часов», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он назвал действия страны «очевидным успехом», поскольку еще в марте Австрия начинала с 15 тераватт-часов.

Гевесслер отметила, что в подземных газовых хранилищах (ПХГ) сейчас находятся объемы, соответствующие около 55 процентам годового потребления страны. Согласно данным портала операторов газовой инфраструктуры Европы, ПХГ Австрии сейчас заполнены на 50,8 процента. Правительство планирует заполнить хранилища до 80 процентов к началу отопительного сезона. Министр считает эту цель вполне достижимой. Она добавила, что с 1 августа страна начала хранить газ в ПХГ «Хайдах».

В конце июля стало известно, что Австрия забрала данное хранилище у «Газпрома». Ранее за поставки газа в «Хайдах» отвечала российская компания, однако австрийские власти еще в начале июня предупредили об ответственности за отказ заполнять ПХГ. В ответ российская компания указала, что владеет только 11,11 процента в хранилище через свою «дочку», а управляет «Хайдахом» Федеральное сетевое агентство Германии. В итоге поставки газа в ПХГ так и не начались.

Ранее Гевесслер уже сообщала о прогрессе Австрии в отказе от поставок газа из России. По ее словам, стране удалось в текущем году сэкономить около 10 процентов топлива от потребления в 2021-м. Тогда же канцлер Австрии рассказал, что ввести эмбарго ЕС на российский газ невозможно. Говоря о введенных санкциях, он отметил, что меры оказались не такими эффективными в краткосрочной перспективе, как рассчитывали страны блока. Вместе с тем Нехаммер указал на то, что «интеллигентные» ограничения, включающие в себя меры против российской экономики, сработают. «Но требуется время», — заключил он.