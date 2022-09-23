В Венгрии понадеялись на улучшение отношений с США при переизбрании Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия выиграет от переизбрания Трампа

Венгрия выиграет от переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку во время его администрации между двумя странами были «лучшие в истории политические отношения». Надежду на подобный исход выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Fox News.

По его словам, если сравнить двусторонние отношения при демократической и республиканской администрациях в США, разница налицо. «При президенте Трампе у нас были лучшие в истории политические отношения между двумя странами. (...) Мы очень уважаем президента Трампа», — заявил Сийярто.

Отвечая на вопрос, хотела бы Венгрия, чтобы Трамп вернулся в Белый дом, глава МИД Венгрии отметил, что он «почти уверен» в том, что «лучшие» отношения между странами возобновятся, если бывший президент Штатов будет баллотироваться и победит в 2024 году.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли участвовать в выборах президента США в 2024 году. Он отметил, что многие будут очень счастливы, если это все же произойдет.