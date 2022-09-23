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В Венгрии понадеялись на улучшение отношений с США при переизбрании Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия выиграет от переизбрания Трампа

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Венгрия выиграет от переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку во время его администрации между двумя странами были «лучшие в истории политические отношения». Надежду на подобный исход выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Fox News.

По его словам, если сравнить двусторонние отношения при демократической и республиканской администрациях в США, разница налицо. «При президенте Трампе у нас были лучшие в истории политические отношения между двумя странами. (...) Мы очень уважаем президента Трампа», — заявил Сийярто.

Отвечая на вопрос, хотела бы Венгрия, чтобы Трамп вернулся в Белый дом, глава МИД Венгрии отметил, что он «почти уверен» в том, что «лучшие» отношения между странами возобновятся, если бывший президент Штатов будет баллотироваться и победит в 2024 году.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли участвовать в выборах президента США в 2024 году. Он отметил, что многие будут очень счастливы, если это все же произойдет.

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Алина Гончарова
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