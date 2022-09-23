Австрия отказалась принимать и размещать беженцев

Австрийский чиновник заявил, что страна не в состоянии принимать и размещать беженцев

Австрия больше не в состоянии принимать и размещать на своей территории беженцев, заявил координатор по вопросам приема беженцев и руководитель австрийского агентства по предоставлению убежища Андреас Ахрайнер. Его слова приводит Reuters.

«Наши возможности исчерпаны. Конечно, мы находимся в процессе поиска альтернативных помещений. Но это не может быть ответом в долгосрочной перспективе», — сказал чиновник.

Ранее украинские беженцы пожаловались на тяжелые условия труда в Европе. Они рассказали о прекращении выплат, десятичасовом рабочем дне и обмане со стороны работодателей.