В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР

Сенатор Синицын заявил, что безопасность на референдуме в ДНР обеспечена по максимуму

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР), оценивая безопасность на референдуме в республике, заявил, что она была обеспечена по максимуму в нынешних условиях, сообщает ТАСС.

«Безопасность на всех участках, на которых мы побывали, была обеспечена по максимуму. Для ее обеспечения делалось все возможное, с учетом текущих условий», — рассказал сенатор.

Ранее в ЦИК ДНР сообщили, что проведение референдума вызвало большой ажиотаж. Отмечается, что в настоящее время аккредитованы 542 журналиста из более чем 20 стран. В комиссии также добавили, что заявки на аккредитацию продолжают поступать.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.