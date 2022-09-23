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В США озаботились ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана

В МИД Киргизии заявили, что госсекретарь США Блинкен озабочен конфликтом с Таджикистаном

Фото: Brendan McDermid / Unsplash

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым выразил озабоченность вооруженным конфликтом на границе с Таджикистаном. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики на своем сайте.

«Министр Ж.Кулубаев предоставил информацию о событиях, произошедших на кыргызско-таджикской границе. Со своей стороны Блинкен выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией на кыргызско-таджикской границе и отметил важность достижения мира и стабильности дипломатическими усилиями», — говорится в сообщении.

Также во время встречи в Нью-Йорке политики обсудили вопросы, касающиеся укрепления взаимодействия между Киргизией и США, «как в рамках двусторонней повестки, так и на региональных площадках, включая "Центральная Азия + США"».

14 сентября сообщалось о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе, в ходе которого произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

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Кристина Есикова
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