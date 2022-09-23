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Кремль прокомментировал «истерическую» реакцию на частичную мобилизацию

Песков заявил, что истерическую реакцию на мобилизацию можно было понять в первые часы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Понять «истерическую реакцию» на объявление о частичной мобилизации можно было в первые часы, даже в первый день, однако в настоящее время дефицита в официальных разъяснениях нет. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас есть возможность задавать вопросы. Кроме того, есть огромное количество фейковой информации, необходимо трезво к ней относиться, добавил Песков.

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Он добавил, что со вчерашнего дня согласно решению кабинета министров были активированы все информационные линии. Помимо этого, Министерство обороны России регулярно отвечает на все вопросы, заключил представитель Кремля.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей Донецкой и Луганской народных республик — на «растерзание палача», а также не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

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Сергей Истомин
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