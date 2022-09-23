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Мужчина убил не поблагодарившего его за придержанную дверь знакомого

В США мужчина убил знакомого из-за отсутствия благодарности за придержанную дверь

Кадр: New York Post

В США 37-летний мужчина придержал дверь знакомому, не получил благодарности в ответ и убил его за это. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел рядом с табачным магазином Tobacco Road Corp в Нью-Йорке. Сначала между мужчинами возник конфликт: убийца спрашивал знакомого, почему тот не поблагодарил его за хороший поступок. После этого между ними завязалась драка.

Убийца попытался уехать на электрическом велосипеде, но знакомый ударил его. В ответ тот ударил мужчину острым предметом и скрылся с места происшествия. У пострадавшего открылось сильное кровотечение. Прибывшие к магазину парамедики срочно доставили мужчину в больницу, где констатировали его смерть.

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Алиса Удовик
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