Мужчина убил не поблагодарившего его за придержанную дверь знакомого
В США 37-летний мужчина придержал дверь знакомому, не получил благодарности в ответ и убил его за это. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел рядом с табачным магазином Tobacco Road Corp в Нью-Йорке. Сначала между мужчинами возник конфликт: убийца спрашивал знакомого, почему тот не поблагодарил его за хороший поступок. После этого между ними завязалась драка.
Убийца попытался уехать на электрическом велосипеде, но знакомый ударил его. В ответ тот ударил мужчину острым предметом и скрылся с места происшествия. У пострадавшего открылось сильное кровотечение. Прибывшие к магазину парамедики срочно доставили мужчину в больницу, где констатировали его смерть.
Преступник все еще находится на свободе. Отмечается, что в день убийства на нем были черный свитер, белая рубашка и джинсы, а с собой у него был черный рюкзак.
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