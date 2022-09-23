Важность использования криптовалют в международных расчетах объяснили

Экономист Рожанковский: оплата криптовалютой в условиях санкций — это рабочий механизм

Использование криптовалют в трансграничных расчетах в условиях санкций — это один из немногих механизмов, который реально работает, заявил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил важность использования криптовалют.

Новая возможность для малого и среднего бизнеса

Российский Центральный банк и Министерство финансов пришли к договоренностям по поводу законопроекта об использовании криптовалюты для международных расчетов, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Если бы у нас было бы все хорошо, то, наверное, мы бы еще лет десять это не освоили. Нет худа без добра. Для нас это очень важный инструмент Владимир Рожанковский экономист

«Это относится к малому и среднему бизнесу. Особенно к тем импортерам, которые работают по параллельному импорту. Теоретически, это способ оплатить, например, поставку автомобильных запчастей или запчастей для смартфонов. Вот такого плана вещи», — сказал Рожанковский.

Экономист отметил, что сама процедура оплаты криптовалютой достаточно легкая. «Набор операций примитивный. В целом, если противоположная сторона не возражает, то это рабочая схема. Но у нас народ довольно инертный. Я еще с марта говорил всем, что это возможность заключать договора с Западом», — сообщил он.

При этом Рожанковский убежден, что для крупных контрактов оплата криптовалютой не имеет смысла. «Сырьевые мегаконтракты, которые мы заключаем, особенно на поставки в течение какого-то времени. Это совсем другая история. В таких контрактах оплата криптовалютой, ну, скорее, не нужна», — добавил он.

Использование криптовалют внутри страны

Однако внутри страны такие переводы не нужны, считает экономист. «В том смысле, что у нас система быстрых банковских платежей, которая, я думаю, самая эффективная в мире. У нас с электронными расчетами все работает очень хорошо, даже на фоне США. Поэтому внутри страны городить, наверное, нет смысла», — заключил он.

19 сентября стало известно, что рынок криптовалют обвалился. В нижней точке его капитализация падала до 899 миллиардов долларов (минус 7,7 процента за сутки).