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В Запорожской области сообщили о прорыве украинских диверсантов

Глава Запорожской области Балицкий заявил о прорыве украинских диверсантов в районе Полог
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Украинские диверсанты прорвались в районе Полог Запорожской области, об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. Его слова приводит ТАСС.

«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — сообщил он.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Херсон во время проведения референдума о вхождении области в состав России.

Утром 23 сентября начались референдумы о присоединении к России в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится до 27 сентября.

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Алевтина Запольская
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