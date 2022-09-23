В Херсоне сообщили об обстреле во время референдума

Миндрзав Херсона сообщил, что ВСУ обстреливают город из мести за референдум

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Херсон во время проведения референдума о вхождении области в состав России. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, передает ТАСС.

«Вы слышите, что идут сейчас прилеты. Украина сейчас обстреливает Херсон и таким образом мстит за то, что люди хотят сделать свое волеизъявление», — описал он ситуацию в городе.

По его словам, он и коллеги находятся в безопасном месте, чтобы люди не пострадали. Ильмиев добавил, что вскоре приедет избирательная комиссия, чтобы обеспечить процесс голосования, после чего сотрудники здравоохранения выйдут на свои рабочие места.