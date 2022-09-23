Еврокомиссия заявила ЕС об отсутствии смысла встречаться с властями России

Еврокомиссия заявила, что представителям ЕС «нет смысла встречаться» с властями России

Европейская комиссия (ЕК) сочла, что представителям стран Европейского союза (ЕС) на текущий момент «нет смысла встречаться» с властями России. О его отсутствии заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

Представитель объединения прокомментировал встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. «Я могу только напомнить, что в ЕС есть понимание, что в настоящее время нет смысла взаимодействовать с Россией на уровне ЕС или в двустороннем порядке», — высказался он.

Стано добавил, что позиция европейского сообщества связана с недавними заявлениями президента России Владимира Путина, которые «показали международному сообществу, что он не заинтересован в мире».

Ранее сообщалось, что Лавров и Сийярто обсудили на ГА ООН практические задачи развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки, а также перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией.