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Лавров обсудил с главой МИД Венгрии взаимодействие в области энергетики

Главы МИД России и Венгрии Лавров и Сийярто обсудили взаимодействие в области энергетики
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто практические задачи развития взаимодействия в области энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки», — говорится в сообщении внешнего ведомства России.

Также Лавров и Сийярто обсудили «некоторые вопросы деятельности ООН и актуальные международные проблемы, представляющие взаимный интерес».

Ранее Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином заявил, что кризис в отношениях с Западом является результатом «крестового похода» НАТО с «целью уничтожения России и раскола мира».

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Юлия Мискевич
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