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Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания

Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди. Фото: Eric Gaillard / Reuters

25-летний австралийский актер Джейкоб Элорди вновь сошелся со своей возлюбленной блогером Оливия Джейд через месяц после расставания. Об этом пишет Daily Mail.

Пара была замечена в Лос-Анджелесе утром 22 сентября, направляясь в парк. Уточняется, что до этого Элорди и Джейд провели вместе ночь в доме у Элорди.

О романе актера с блогером впервые заговорили в декабре 2021 года. По информации западных таблоидов, пара рассталась в августе 2022 года, поскольку знаменитости не разделяли планы на будущее. Уточнялось, что звезда «Эйфории» был «сосредоточен на своей карьере» и не собирался «ввязываться во что-то серьезное». До отношений с Джейд Элорди встречался с актрисой Кайей Гербер, дочерью модели Синди Кроуфорд.

Ранее стало известно о том, что Элорди сыграет певца Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы.

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Дениза Мацаева
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