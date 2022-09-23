Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работы

Работник кол-центра Эрриен Фриман рассказал, что его уволили из-за ответа грубому клиенту

Бывший сотрудник кол-центра Эрриен Фриман раскрыл причину, по которой он остался без работы, и рассмешил многих пользователей сети. Он рассказал, что был уволен с работы из-за того, что оригинально ответил нагрубившему ему клиенту. На ролик, опубликованный в TikTok, обратил внимание портал DailyDot 22 сентября.

На видео мужчина, который обратился за помощью в кол-центр, попросил отправить ему эвакуатор, так как его машина сломалась. В ответ Фриман попросил назвать номер страхового полиса и модель автомобиля клиента. Вопросы парня вызвали раздражение звонившего мужчины.

«Вы не можете просто меня выследить? У меня нет времени давать вам всю эту чертову информацию», — прокричал клиент вместо ответа на вопрос работника кол-центра о том, где он находится. Фриман повторил, что ему необходима запрашиваемая информация, чтобы отправить ему помощь, однако его собеседник продолжал кричать.

«Эй, ты разговариваешь довольно ненормально для того, кто выложил мне всю информацию о себе. Ты меня даже не знаешь, а я знаю твой адрес и все о тебе. Успокойся, я просто пытаюсь тебе помочь!» — ответил Фриман грубому клиенту. Тогда мужчина попросил прощения и сослался на то, что расстроен из-за поломки машины.

В комментариях под постом отметили, что за то время, которое клиент потратил на жалобы и споры, он успел бы предоставить Фриману всю необходимую информацию. «Обслуживание клиентов должно быть одной из самых высокооплачиваемых работ», — заявил один из комментаторов. Многим ответ Фримана показался забавным, а некоторые посчитали, что он хорошо выполнил свою работу: успокоил клиента и получил информацию.