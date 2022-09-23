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Глава ДНР проголосовал на референдуме

Глава ДНР Денис Пушилин проголосовал на референдуме за вхождение региона в состав России

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении региона в состав России, передает ТАСС.

Сообщается, что Пушилин показал заполненный бюллетень, на котором видно, что он проголосовал за присоединение ДНР к России. Отмечается, что он голосовал на одном из придомовых участков, название населенного пункта не приводится в целях безопасности.

«Сегодня творится история, здесь причастность каждого жителя Донбасса, который стойко выдержал все эти испытания за эти долгие восемь лет», — сказал он.

Также известно, что глава республики приехал на участок вместе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Утром 23 сентября начались референдумы о присоединении к России в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Голосование открыто с 08:00 по московскому времени 23 сентября и продлится до 27 сентября.

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Алевтина Запольская
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