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Россиян предупредили о возможных проблемах со здоровьем из-за отопления

Врач Хомяков: сухой воздух из-за отопления может привести к проблемам со здоровьем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сухой воздух в квартире во время отопительного сезона может привести к появлению различных болезней дыхательных путей. Об этом россиян предупредил главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков, сообщают РИА Новости.

Эксперт отметил, что нормальная влажность находится на уровне 60-80 процентов, однако из-за отопления показатель может снизиться в два-три раза. В этот период возрастает нагрузка на слизистую оболочку носоглотки, из-за чего она становится сухой и перестает быть барьером для проникновения бактерий и инфекций.

Хомяков предупредил, что подобные условия могут вызвать фарингит, ларингит, трахеит, бронхит и астму. Среди симптомов врач назвал кашель, боль в горле, неприятные ощущения в носоглотке, накопление слизи и храп во сне.

Ранее врач заявил, что длительные перелеты могут провоцировать заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни среднего уха и вен нижних конечностей. Долгое нахождение в сидячем положении без действий опасно для людей с рисками тромбозов.

Нина Ташевская
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