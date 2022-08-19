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Врач назвал опасные для здоровья действия при длительном перелете на самолете

Главный врач «Инвитро-Москва»: длительные перелеты могут привести к тромбированию вен

Фото: Unsplash

Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков назвал способы сделать долгий перелет в самолете безопасным для здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе медицинской компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, длительные перелеты могут провоцировать заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни среднего уха и вен нижних конечностей.

Эксперт заявил, что долгое нахождение в сидячем положении без действий опасно для людей с рисками тромбозов. Это может привести к тромбообразованию, тромбированию глубоких вен нижних конечностей, и как следствие — в случае отрыва тромбов даже к внезапной смерти. Чтобы этого избежать, путешественникам, входящих в группу риска, следует надевать компрессионные гольфы и чулки.

У людей с проблемами позвоночника могут развиваться и ущемляться грыжи межпозвонковых дисков. В целях профилактики Хомяков посоветовал брать с собой в полет подушки под поясницу и шею.

Чтобы многочасовой перелет был комфортным, врач призвал отдохнуть перед поездкой, взять с собой тапочки, капли для глаз, а также нанести на кожу увлажняющий крем. Людям, носящим контакте линзы, стоит их снять и заменить на очки.

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Среди самых нежелательных действий перед полетом Хомяков указал употребление алкоголя и продуктов, содержащих клетчатку, так как они вызывают усиленное газообразование в толстом кишечнике.

Для восстановления после долгого перелета эксперт посоветовал пить побольше воды, принимать мелатонин перед сном, воздержаться от кофе и энергетических напитков.

Ранее в августе врач из Великобритании раскрыла способ избежать вирусных заболеваний в самолете. Она посоветовала как можно чаще обрабатывать руки антисептиком во время перелета и заранее продезинфицировать все близлежащие поверхности.

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Мария Гейн
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