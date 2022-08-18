Врач раскрыла способы сохранить здоровье после перелета на самолете

Британский врач Хьюз призвала пить много воды, чтобы избежать гриппа после перелета

Употребление в пищу продуктов, богатых полезными веществами, и прием витаминов помогут пассажирам защититься от простуды и вирусных заболеваний во время авиаперелета и после него. Об этом британскому таблоиду Mirror рассказала доктор Эмма Хьюз.

Специалист также раскрыла другие действенные способы сохранить здоровье путешественников после рейса. Например, чтобы не испортить долгожданный отпуск и обезопасить себя от различных болезней, врач посоветовала пассажирам как можно чаще обрабатывать руки антисептиком во время перелета и заранее продезинфицировать все близлежащие поверхности.

Кроме того, Хьюз призвала путешественников пить много воды. Медик пояснила, что из-за относительно низкой влажности воздуха на борту самолетов пассажиры могут столкнуться с сухостью кожи, слизистой оболочки носа и глаз, что в результате может вызвать у человека симптомы гриппа и простуды.

Ранее руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ «Коммунарка» Анастасия Лебедева дала советы россиянам с проблемами сердца по подготовке к авиаперелету. Она заявила, что сердечникам необходимо заранее запастись всеми необходимыми лекарствами.