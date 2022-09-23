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Детский хирургический корпус появится в Челябинске до 2025 года

Новый детский хирургический комплекс возведут в Челябинске до 2025 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Детский хирургический комплекс появится в Челябинске до 2025 года. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на первого заместителя губернатора области Ирину Гехт.

По информации издания, возведение нового учреждения начнется рядом с больницей по улице Воровского. По словам госслужащей, заключение экспертизы на строительство здания уже получено. «По федеральной программе указаны сроки — 2024-2025 годы. Мы предпринимаем все усилия, чтобы закончить как можно раньше», — заявила она.

Известно, что корпус позволит открыть ряд новых направлений на базе Челябинской детской областной больницы, в частности, пересаживать костный мозг детям с онко-гематологическими заболеваниями. «Новые площадки и операционные позволят врачам повышать свой уровень, и это отразится на оказании помощи детям», — высказалась Гехт в заключение.

В марте в Майском завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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