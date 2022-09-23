Около черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили горячий пузырь

Astronomy & Astrophysics: около черной дыры Стрельца А* обнаружили пузырь горячего газа

Астрономы обнаружили пузырь горячего газа, который вращается вокруг Стрельца А* — черной дыры в центре Млечного Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи провели наблюдения с помощью радиотелескопа ALMA в Чили. Орбита пузыря газа по размеру примерно равна орбите Меркурия, а сам объект совершает оборот вокруг черной дыры примерно за 70 минут. При этом его скорость достигает около 30 процентов скорости света.

Открытие было сделано после того, как космический телескоп НАСА Chandra заметил рентгеновскую вспышку в центре Млечного пути. Такие вспышки наблюдались исключительно в рентгеновском и инфракрасном диапазоне, и считается, что они являются проявлениями одного и того же астрофизического процесса. Когда горячий объект остывает, он становится видимым на более длинных волнах электромагнитного излучения, в том числе в радиодиапазоне. В результате пузырь газа стал видимым для ALMA.

Долгое время считалось, что вспышки происходят из-за магнитных взаимодействий в очень горячем газе, вращающемся очень близко к Стрельцу А*, и новые данные подтверждают эту идею. Ученые надеются, что они смогут напрямую наблюдать за сгустками газа на орбите вокруг черной дыры с помощью телескопа EHT (Event Horizon Telescope).