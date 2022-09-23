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Мужчина случайно порезал ногу и умер от инфекции

The Mirror: в Великобритании мужчина умер из-за пореза на ноге

Фото: unsplash

Дэвид Хеммингс из шотландского города Мотеруэлл, Великобритания, умер после переезда в новый дом из-за инфекции, попавшей в порез. Об этом сообщает The Mirror.

54-летний Хеммингс случайно порезал ногу, когда носил коробки с вещами в дом после переезда. Спустя несколько дней мужчина пожаловался жене на сильную боль. «Он принял обезболивающее и лег спать, но, когда проснулся около шести часов вечера, нога все еще болела, и он не мог наступать на нее», — рассказывает его вдова Маргарет.

Мужчину доставили в больницу, где он прошел обследование. На следующий день стало ясно, что у него некротический фасциит: через порез в организм попали болезнетворные бактерии, поражающие соединительные ткани и подкожную клетчатку.

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«Врачи сказали, что состояние Дэвида ухудшилось и он не выживет. Они могли бы ампутировать ему обе ноги, но он не выдержал бы такой операции», — утверждает Маргарет.

Мужчина скончался вечером того же дня, спасти его не удалось. «Он прожил всего три дня в нашем новом доме. Нам всем будет очень не хватать его, и все, кто его знал, будут скучать по нему», — говорит вдова погибшего.

Ранее сообщалось, что 41-летний Дэйв Крам из Великобритании перенес сепсис, семь раз побывал в реанимации и лишился ноги после футбольного матча. Британец подхватил инфекцию после того, как растянул паховые связки во время игры в футбол.

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Алиса Удовик
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