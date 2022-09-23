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На референдум в Запорожской области приехали иностранные наблюдатели

В Запорожской области заявили о присутствии иностранных наблюдателей на референдуме

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

На референдуме в Запорожской области присутствуют наблюдатели из стран Европы, Южной Америки и Африки, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катюшенко, ее слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день зарегистрированы 823 наблюдателя от различных общественных организаций Запорожской области. Также непосредственно на территории области уже работают делегации международных наблюдателей, в которые входят представители разных стран Европы, Африки и Южной Америки», — заявила она.

Также Катюшенко отметила, что референдум вызывает большой интерес у СМИ.

Ранее иностранные наблюдатели прибыли в Луганскую народную республику (ЛНР) для участия в референдуме. Они проходят аккредитации и приступят к своим обязанностям после получения удостоверений.

23 сентября в Донецкой народной республике и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Кристина Есикова
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