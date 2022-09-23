В Италии потребовали разъяснений у главы Еврокомиссии

В Италии потребовали разъяснений после слов главы Еврокомиссии о выборах в республике

Евродепутаты от итальянской правоцентристской партии «Лига Севера» потребовали у Еврокомиссии (ЕК) разъяснения высказывания главы организации Урсулы фон дер Ляйен. Лидер ЕК заявляла, что в случае осложнения ситуации после выборов в стране комиссия может использовать «инструменты как в Польше и Венгрии», пишет ТАСС.

Ранее ЕК угрожал Венгрии и Польше разными санкциями за несоответствие принятым Евросоюзом (ЕС) нормам. В частности, Брюссель уличил Венгрию в коррупции.

«Не считает ли Урсула фон дер Ляйен эти слова заявлением, наносящим ущерб принципу независимости ЕК? Может ли председатель Европейской комиссии пояснить, что она имела в виду под "сложной ситуацией" и на основании чего она сделала эту предварительную оценку?» — заявили итальянские политики.

23 сентября лидер партии Маттео Сальвини обвинил Урсулу фон дер Ляйен в угрозах и цензуре.