В Белоруссии заявили о превращении Западом в изгоев «строптивых» стран

Постпред Белоруссии Бельская заявила о превращении Западом в изгоев «строптивых» стран

Постпред Белоруссии при организациях ООН в Женеве Лариса Бельская заявила, что Запад пытается под лозунгами защиты прав человека делать изгоев из «строптивых» государств, вводя против них санкции и исключая из международного сотрудничества. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ситуация на правозащитном направлении ООН – это уже не просто двойные стандарты, это откровенное подчинение всей системы задаче по уничтожению плюрализма и многосторонности, которую преследуют западные элиты», — сказала она.

При этом Бельская назвала авторов всех докладов по Белоруссии «предпринимателями от прав человека», которые соревнуются между собой в том, как интерпретировать информацию, чтобы больше очернить страну.

Она отметила, что Минску «непонятна логика, разделяющая "внутренних террористов", штурмовавших административные здания, и нападавших на сотрудников полиции в западных столицах».

Ранее глава МИД республики Владимир Макей призвал ООН не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.