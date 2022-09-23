В Турции рассказали о переговорах с Израилем по транспортировке газа в Европу

В офисе Эрдогана рассказали о переговорах с Израилем по транспортировке газа в Европу

Турция и Израиль обсуждают транспортировку газа в Европу, встречи делегаций состоятся в октябре, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет РИА Новости.

Турция считает, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для Евросоюза (ЕС). Турция готова помочь ЕС в этом процессе и ведет переговоры. Как рассказал представитель офиса турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, следующая встреча ожидается в октябре в Турции.

Ранее власти Турции предложили спасти Евросоюз от энергетического кризиса при помощи «энергетического коридора», по примеру уже работающего зернового.

Также стало известно, что руководство Евросоюза планирует увеличить пропускную способность Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов (TAP и TANAP) для снижения зависимости от российского газа.