Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции рассказали о переговорах с Израилем по транспортировке газа в Европу

В офисе Эрдогана рассказали о переговорах с Израилем по транспортировке газа в Европу

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Турция и Израиль обсуждают транспортировку газа в Европу, встречи делегаций состоятся в октябре, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет РИА Новости.

Турция считает, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для Евросоюза (ЕС). Турция готова помочь ЕС в этом процессе и ведет переговоры. Как рассказал представитель офиса турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, следующая встреча ожидается в октябре в Турции.

Ранее власти Турции предложили спасти Евросоюз от энергетического кризиса при помощи «энергетического коридора», по примеру уже работающего зернового.

Также стало известно, что руководство Евросоюза планирует увеличить пропускную способность Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов (TAP и TANAP) для снижения зависимости от российского газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Белый дом раскритиковал главу Всемирного банка за позицию по изменению климата
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Немцы раскритиковали Шольца за безответственную энергетическую политику
США, Франция и Германия сделали заявление по ядерной безопасности на Украине
США призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях
В США заявили о нежелании вступать в конфликт с Россией
В Турции рассказали о переговорах с Израилем по транспортировке газа в Европу
В МИД заявили о приказе странам ЕС «не общаться с Россией» на Генассамблее ООН
В Белоруссии заявили о превращении Западом в изгоев «строптивых» стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.