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США показали новое видео уничтожения бомбой GBU-31 движущегося корабля

The Drive: США показали новое видео уничтожения бомбой GBU-31 движущегося корабля

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США опубликовала на YouTube новое видео с уничтожением бомбой GBU-31, оснащенной оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), корабля-мишени в Мексиканском заливе. На ролик обратило внимание издание The Drive.

Отмечается, что в результате удара палуба корабля Coastal Sea развалилась на две части.

Издание пишет, что таким образом ВВС США провели испытание в рамках программы Quicksink. В публикации отмечается, что GBU-31 JDAM получила всепогодную морскую головку самонаведения, способную работать в инфракрасном и радиолокационном режимах.

«Сочетание новой многорежимной ГСН и хвостового комплекта JDAM превращает бомбу во всепогодное противокорабельное оружие», — говорится в публикации.

Первоначально видео соответствующих испытаний было опубликовано в апреле.

Иван Потапов
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